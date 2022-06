Les principaux objectifs de mise en œuvre comprennent l'amélioration et l'automatisation des processus commerciaux internes (50 %), l'amélioration de la connaissance et de l'engagement des clients (46 %), l'amélioration du service et du support client (43 %), ainsi que l'amélioration et l'automatisation des opérations informatiques (43 % également).", explique Stacey Raap, responsable marketing et recherche chez Foundry. ". "La dépense moyenne pour les initiatives axées sur les données au cours des 12 prochains mois est de 12,3 millions de dollars, et 55 % des décideurs s'attendent à ce que le budget informatique alloué aux initiatives axées sur les données augmente au cours de l'année prochaine.Mais bien que les initiatives axées sur les données se poursuivent, des défis subsistent. Lorsqu'on leur demande quels sont les domaines de leurs initiatives axées sur les données qui causent le plus de problèmes à leur organisation, la majorité des répondants citent la qualité des données (41 %), suivie de la sécurité et de la gouvernance des données (38 %), de l'analyse des données (31 %) et de la préparation/transformation des données (29 %).", ajoute M. Raap. "."Source : Foundry Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?