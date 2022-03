DataOps : d'ici 2024, 20 % des grandes entreprises indiennes disposeront d'une architecture de plan de contrôle des données afin de permettre les DataOps, de propulser l'ingénierie des données basée sur le ML, de réduire les risques liés aux données et de favoriser l'innovation parmi les travailleurs de la génération D.





International Data Corporation (IDC) prévoit que d'ici 2026, afin d'élever leur culture des données, 40 % des grandes entreprises indiennes disposeront de programmes d'initiation aux données, comprenant une formation pour aider les employés à repérer les informations erronées et à communiquer ou influencer à l'aide de données. Cette prévision figure parmi les 10 principales prédictions relatives à l'écosystème de données et de contenu de l'Inde, dévoilées dans le dernier rapport, IDC FutureScape :Les entreprises indiennes accordent la priorité à la maîtrise des données, car l'incapacité à utiliser efficacement les données freine le développement de la culture des données et entrave la capacité à exploiter de manière optimale les données et le contenu pour améliorer l'intelligence globale de l'entreprise. Il est donc essentiel pour les entreprises de donner à leurs employés et à l'écosystème les moyens d'acquérir une culture des données.", explique Rishu Sharma, directeur de recherche associé, Cloud et IA, IDC Inde.", déclare Sagnik Das, analyste de marché senior, Cloud & AI, IDC Inde.Source : IDC