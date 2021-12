Une enquête menée par Dimensional Research pour Coveo Solutions montre que malgré un investissement accru dans la recherche au cours de la dernière année par 85 % des professionnels des TI, 99 % des organisations ont encore du mal à fournir des résultats de recherche pertinents à leurs utilisateurs.", déclare Louis Tetu, président et chef de la direction de Coveo. "."Toutes les entreprises interrogées dans le cadre de l'enquête déclarent avoir des difficultés à gérer la recherche en entreprise. Les organisations sont souvent freinées par le déploiement de multiples applications de recherche. 62 % des entreprises sont confrontées à la gestion de plusieurs index de recherche pour différentes applications et 60 % à la prise en charge ou au réglage de plusieurs systèmes de recherche.La plupart des entreprises ont déployé différentes applications de recherche pour répondre à des défis de recherche spécifiques. Mais en fonctionnant en silos, ces applications de recherche ne bénéficient pas de l'intelligence collective obtenue en utilisant une plateforme de recherche unifiée.Bien que 82 % des entreprises aient intégré l'intelligence artificielle à leur système de recherche, seules 15 % l'ont mise en œuvre. Et ce, malgré le fait que la grande majorité des entreprises (93 %) pensent que l'avenir de la recherche sera déterminé par l'IA.Que pensez-vous de ce rapport ? est-il pertinent ?Votre organisation a-t-elle également du mal à fournir des recherches pertinentes ? quelles en ont les causes ?