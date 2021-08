Un nouveau rapport de DataStax, basé sur une enquête menée auprès de plus de 500 cadres et praticiens de la technologie, révèle que si 96 % des personnes interrogées déclarent avoir un certain niveau de stratégie en matière de données, seules 38 % des entreprises se donnent les meilleures notes lorsqu'il s'agit d'utiliser les données pour créer de la valeur pour les clients.Bryan Kirschner, vice-président de la stratégie de DataStax, déclare :L'étude montre également que les entreprises axées sur les données se tournent vers les logiciels open source (OSS) - elles sont quatre fois plus susceptibles d'avoir déployé Apache Cassandra, Kubernetes et une combinaison d'autres outils open source, 71 % des responsables des données estimant qu'une pile de données OSS robuste leur confère un avantage concurrentiel important. Ils souhaitent tirer le meilleur parti du cloud tout en préservant la flexibilité, et 97 % d'entre eux mettent en place une infrastructure de données hybride.Le rapport indique clairement que la stratégie en matière de données doit également impliquer l'ensemble de l'entreprise. En attribuant à la ligne d'affaires la responsabilité de la gouvernance des données et en alignant l'infrastructure technologique sur la stratégie des données, on triple les chances qu'une entreprise réalise au moins 20 % de son chiffre d'affaires avec des données et des analyses.Il est intéressant de noter que la COVID-19 a entraîné des changements positifs dans la majorité des grandes entreprises, 88 % d'entre elles reconnaissant que l'adaptation aux nouvelles réalités du marché causées par la pandémie a stimulé leur rythme d'innovation.Source : DataStax Que pensez-vous de ce rapport ? est-il pertinent ou pas ?Votre entreprise dispose-t-elle d'une bonne stratégie en ce qui concerne les données ?