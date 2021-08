55% des personnes interrogées sont "plutôt" ou "complètement" d'accord avec le fait que les données sont souvent périmées ou obsolètes au moment où elles sont consommées ou analysées.



84 % des personnes interrogées pensent que les exigences en matière de confidentialité et de sécurité des données limiteront l'accès aux données dans leur organisation au cours des 24 prochains mois.



Parmi les fournisseurs de données, 38 % signalent le "manque de personnel ou de compétences" et 29 % le "manque d'automatisation disponible" comme étant les principaux points épineux.



90 % des entreprises déclarent ne pas avoir de stratégie DataOps "optimisée". Si la plupart (85 %) déclarent que leur stratégie est accélérée, émergente ou naissante, peu d'entre elles pensent avoir atteint la maturité DataOps.



Pour les répondants des organisations plus lentes à adopter les technologies basées sur le cloud, les trois principaux obstacles à l'adoption sont liés à la sécurité (43%), à la conformité (40%) et à la confidentialité des données (35%).

Immuta a annoncé les résultats d'une nouvelle enquête de 451 Research qui met en évidence un écart important entre les consommateurs de données et les fournisseurs de données dans les organisations. Selon le rapport d'enquête commandé par Immuta à 451 Research, l'unité de recherche sur les technologies d'entreprise de S&P Global Market Intelligence, les fournisseurs de données sont incapables de livrer efficacement des données pertinentes à un nombre croissant de consommateurs. Plus de la moitié (55 %) des personnes interrogées déclarent que les données sont souvent périmées ou obsolètes au moment où elles sont consommées ou analysées. Le manque d'automatisation et les problèmes de sécurité des données sont à l'origine de ces frictions et, si elles ne sont pas résolues, les entreprises auront du mal à réussir leur migration vers les DataOps et le cloud.Le rapport indique également que les problèmes de confidentialité, de sécurité et de gouvernance sont particulièrement gênants, 84 % des personnes interrogées déclarant que les exigences en matière de confidentialité et de sécurité des données limiteront l'accès aux données dans leur entreprise au cours des 24 prochains mois., a déclaré Paige Bartley, analyste principal, 451 Research, qui fait partie de S&P Global Market Intelligence.Pour mieux comprendre les frictions dans la chaîne d'approvisionnement des données, l'enquête a demandé quels étaient les points sensibles spécifiques auxquels les fournisseurs et les consommateurs de données étaient confrontés :Notamment, le rapport révèle que la réglementation est en fait un moteur d'amélioration : les organisations soumises à des réglementations en matière de confidentialité et de protection des données, telles que le RGPD, sont plus susceptibles de déclarer avoir une stratégie " cloud-first ", de faire face à moins de défis en matière d'accès et d'utilisation des données, d'avoir une équipe dédiée à l'ingénierie des données et de fournir plus fréquemment des programmes d'analyse en libre-service., a déclaré Matt Carroll, PDG d'Immuta.Immuta est spécialisé dans le contrôle d'accès aux données dans le cloud, offrant aux équipes d'ingénierie et d'exploitation des données une plateforme universelle pour contrôler l'accès aux ensembles de données analytiques dans le cloud. Fondée en 2015, Immuta a son siège social à Boston, dans le Massachusetts.Source : Immuta Trouvez-vous cette étude sur les données pertinente ?Votre entreprise souffre-t-elle également de cette lacune dans la fourniture de données pertinentes ?