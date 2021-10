L'enquête, menée auprès de plus de 100 professionnels des données lors de l'événement Big Data LDN en septembre, révèle que les entreprises investissent massivement dans les capacités de données, ce qui se traduit par une maturation des fonctions de données - par exemple, 41 % ont créé des fonctions de science des données au cours des deux dernières années.En outre, 93 % des gestionnaires de données interrogés affirment que leur entreprise dispose d'un patrimoine de données bien structuré et 92 % affirment avoir des processus de gestion des données bien établis.En revanche, seulement 26 % des entreprises interrogées déclarent que la qualité et l'intégrité de leurs données sont élevées et se prêtent à l'analyse, et seulement 43 % affirment s'appuyer sur les données pour prendre des décisions prédictives.Alors que 88 % des personnes interrogées disposent déjà d'une communauté de données interne bien établie qui travaille dans l'ensemble de l'entreprise et entretient de bonnes relations avec les parties prenantes, 56 % d'entre elles estiment qu'il est possible d'améliorer leur communauté de données.", explique Rich Pugh, chef data scientist chez Mango Solutions. "."Source : Mango Solutions Pensez-vous que cette étude est pertinente ou pas ?Quelles est la position actuelle de votre entreprise en matière de données ?