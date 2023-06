L'enquête menée auprès de 850 décideurs informatiques (ITDM) dans la région EMEA montre que 72 % des personnes interrogées reconnaissent qu'il est difficile d'extraire de la valeur de toutes les données de leur organisation parce qu'elles sont stockées dans différents environnements cloud et sur site.Malgré cela, 68 % des personnes interrogées stockent actuellement leurs données dans un environnement hybride, c'est-à-dire qu'elles utilisent à la fois des environnements sur site/cloud privé et le cloud public. En outre, 72 % des organisations interrogées disposent actuellement d'un modèle multi-cloud et travaillent avec deux hyperscalers ou plus.L'étude montre également que 92 % des répondants prévoient de migrer davantage de données vers le cloud au cours des trois prochaines années, en citant l'amélioration de l'accessibilité des données (48 %), l'optimisation du stockage et de la sauvegarde des données (44 %) et la réduction des coûts (38 %) comme moteurs de cette migration.D'autre part, 76 % prévoient de rapatrier certaines données dans des environnements sur site au cours des trois prochaines années. Les préoccupations relatives aux données et à la conformité (55 %), les craintes de verrouillage de l'informatique dématérialisée (54 %) et les problèmes de cybersécurité liés à la non-conformité (52 %) sont les principales raisons pour lesquelles les entreprises ne transfèrent pas une plus grande partie de leurs données vers le cloud.", déclare Romain Picard, vice-président senior EMEA chez Cloudera. "Afin d'extraire davantage de valeur de leurs données, les entreprises adoptent de plus en plus l'analyse des données. Les services informatiques (68 %) sont ceux qui ont le plus besoin d'outils d'analyse, suivis par les services financiers (51 %), les ventes (49 %), le marketing (49 %), les opérations (44 %) et les ressources humaines (32 %). Cependant, 69 % des personnes interrogées pensent que leur organisation a trop d'outils d'analyse de données et s'inquiètent de leur prolifération, tandis que moins de la moitié d'entre elles (45 %) sont tout à fait sûres de savoir combien d'outils d'analyse de données elles ont déployés au sein de leur organisation.", ajoute M. Picard. "Source : Étude de ClouderaQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette étude de Cloudera pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?