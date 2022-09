Data Beginners (Débutants) - ils ont une confiance limitée dans leurs données, leur stratégie n’est pas du tout data-driven à l’exception de quelques projets pilotés de manière autonomes, et l’environnement dans lequel ils évoluent n’est techniquement pas encore adapté ;





Data Explorers (Explorateurs) - ils utilisent les données à plus grande échelle, ont conscience qu’elles peuvent être bénéfiques pour l’entreprise mais la monétisation n’est pas encore possible notamment en raison d’incompatibilité entre les infrastructures ;





Data Thrivers (Pionniers) - ils ont une approche holistique de la donnée, ils y allouent une part importante de leur budget informatique afin de faire évoluer en continu leurs infrastructures de sorte qu’elles soient capables de fournir les indicateurs clés indispensables à des prises de décision stratégiques rapides.

La gouvernance, la surveillance et la qualité des données ;



L’utilisation de plateformes cloud-native ;



Le développement d’une culture de la donnée (surtout dans les grandes entreprises)

A l'occasion de cette étude, Devoteam annonce la consolidation de son équipe data avec le rapprochement d'Ysance et d’Innovative Tech Data fondation, sous l’entité Devoteam Data Driven qui rassemble 300 experts en France et 800 experts en EMEA.L’enquête EMEA, menée par IDC pour Devoteam, sur la data-driven intelligence (l’intelligence basée sur les données) a sondé et classé les 704 entreprises interrogées en trois groupes reflétant leur niveau de maturité :Seules 19% des organisations de la région EMEA sont des « Data Thrivers », pionniers de la data-first. 30 % sont Débutants et 51 % sont des Explorateurs.En France, même si le pourcentage de Pionniers est plus élevé que la moyenne européenne (25 % versus 19 %), la répartition est globalement plus homogène. 39 % des organisations en sont aux premiers stades de leur parcours axé sur les données (Débutants), 36 % sont à des stades plus avancés (Explorateurs).Un point de basculement a été franchi : 54 % des organisations affirment qu’être data-first, c’est-à-dire d’établir leur feuille de route grâce aux indicateurs fournis par l’analyse des données, est stratégique ou fondamental pour leur entreprise et l'innovation.La France se situe dans la moyenne EMEA avec 55 %.Pour les organisations, les données sont un avantage compétitif majeur. Les investissements dans la donnée et l’atteinte des objectifs d’efficacité, de croissance et d'innovation sont aujourd’hui étroitement liés. Selon l'enquête, aujourd'hui seuls les investissements dans les projets de données peuvent permettre aux entreprises d'atteindre leurs objectifs clefs, à savoir :1- L’optimisation des processus et opérations métier ;2- L’amélioration de la prévention de la fraude, de la gestion des risques et de la conformité réglementaire ;3- Une meilleure capacité d’innovation ;4- Une meilleure planification financière ;5- La création de nouvelles sources de revenus (monétisation des données)Les entreprises qui sont davantage axées sur les données sont mieux à même de résister aux scénarios volatils, incertains, complexes et ambigus (VUCA). En effet, on constate que 80 % des organisations qui utilisent plus largement et de manière plus stratégique les données sont en mesure d'augmenter leurs bénéfices, par rapport à seulement 48 % d'augmentation des bénéfices dans les organisations qui portent moins d’attention à cet aspect.Les organisations françaises sont plus avancées dans les capacités technologiques telles que l'automatisation, les API de données, une meilleure automatisation de l'ingestion de données, etc. Plus de la moitié des entreprises interrogées (52%) par IDC en France utilisent l'IoT et les données opérationnelles pour les décisions commerciales, l'innovation commerciale ou l'adaptation aux crises (versus 44,5 % en EMEA).C’est la raison pour laquelle les entreprises investissent massivement dans les données. L'importance des données pour les entreprises est maintenant plus forte que jamais. L'enquête révèle en effet que 82 % des organisations consacrent plus de 10 % de leur budget informatique aux technologies qui analysent les données, et que les trois principaux domaines d'investissement sont :Le DataOps, le nerf de la guerre. IDC prévoit que d'ici 2023, 60 % des organisations commenceront à mettre en œuvre des programmes DataOps pour réduire les erreurs de données et d'analyse et renforcer la confiance dans les résultats d'analyse et l'efficacité des gestionnaires de données.Un tiers des organisations (33 %) interrogées par IDC en France utilisent des investissements dans les données et l'analyse pour répondre à la confiance numérique et aux responsabilités en matière de RSE, contre un peu plus d'un quart (28 %) dans la région EMEA.Plus d'un tiers des entreprises (36 %) interrogées par IDC en France prévoient d'exploiter l'automatisation des données et l'IA dans le cadre de leur feuille de route de 3 à 5 ans, contre seulement environ un quart des organisations interrogées dans la région EMEA (27%).IDC prévoit également à cette même échéance que 60% des initiatives basées sur l'analyse des données seront spécifiques à chaque entreprise, spécialement conçues pour l'entreprise, réduisant de 30 % les temps de décision (temps entre collecte des données et prise de décision), le tout au service d’une meilleure agilité et résilience pour l’entreprise.Pour permettre aux entreprises de connaître leur degré de maturité en matière de gestion des données, Devoteam et IDC mettent à la disposition des entreprises un outil en ligne capable de leur fournir, sur la base des réponses à un questionnaire, un état des lieux de leur situation et de premières recommandations: dans le cadre de son enquête sur l'intelligence basée sur les données IDC a interrogé 704 entreprises à travers 14 pays de la région EMEA. La majorité des organisations répondantes (99 %) ont plus de 500 employés et 33 % des organisations répondantes ont plus de 5 000 employés.International Data Corporation (IDC) est le premier groupe mondial de conseil et d'études sur les marchés des technologies de l'information. IDC fournit aux acteurs du marché de l'informatique et des télécommunications l'ensemble des prestations d'études nécessaires à la définition et la mise en œuvre de leur stratégie et de leur tactique commerciale et marketing.Devoteam est un spécialiste du conseil en stratégie digitale, plateformes technologiques, data et cybersécurité. En alliant technologie, créativité et data, Devoteam accompagne ses clients dans la transformation digitale de leur activité afin de libérer leur plein potentiel.Source : Devoteam Que pensez-vous de cette étude ? la trouvez-vous pertinente ?Qu'en est-il de votre organisation ? est-elle data beginner, data explorer ou data thriver ?