L'étude d'IDC, sponsorisée par le spécialiste de l'analyse Heap, montre que la façon dont une entreprise utilise les données et les emploie dans son processus décisionnel peut entraîner une augmentation moyenne de 2,5 fois des résultats commerciaux dans tous les domaines.Le chiffre d'affaires est particulièrement influencé et 3,2 fois plus important pour les entreprises les plus matures, qui ont également constaté un bénéfice 2,4 fois plus important et une fidélité client 2,4 fois plus grande.La maturité des données se manifeste de plusieurs façons : 98,4 % des entreprises les plus matures ont une compréhension bonne à excellente des points de friction du parcours client, alors que seulement 29 % des entreprises les moins matures ont déclaré avoir une compréhension bonne à excellente dans ce domaine. En outre, plus de 84 % des équipes des entreprises matures obtiennent des réponses en quelques minutes ou quelques heures, contre seulement 3 % des entreprises moins matures en matière de données.Alors que 76 % des équipes les plus performantes disposent d'une source unique de vérité pour les données, ce chiffre n'est que de 3 % pour les entreprises les moins matures. En outre, plus de 80 % des équipes les plus performantes disposent d'une validation des données entièrement automatisée, ont des politiques clairement définies sur les personnes qui peuvent accéder aux données et ont la possibilité de contrôler la gestion des données.", déclare Ken Fine, PDG de Heap. "Le rapport montre qu'il y a encore de la place pour des améliorations : 73 % des grandes entreprises pensent qu'elles pourraient faire plus avec les données qui sont mises à leur disposition. Près de 70 % des entreprises n'utilisent les données que pour mesurer le succès ou l'échec d'initiatives majeures, et 69 % des entreprises déclarent que les décisions sont souvent prises par la personne la mieux payée, sans tenir compte des données.Il est intéressant de noter que dans les entreprises moins matures en matière de données, il existe un degré élevé de fausse confiance, ces organisations étant relativement plus satisfaites des données qui leur sont fournies. Même les entreprises à la traîne font état d'un certain niveau de confiance dans leurs données, 52 % pour les données de trafic, 70 % pour les données comportementales sur le mobile ou le Web et 67 % pour les données comportementales sur le Web.70 % pour les données comportementales mobiles ou Web, et 67 % pour les données d'événements côté serveur.Source : Heap Trouvez-vous cette étude pertinente ?