En ce qui concerne la gestion de ces données, près de 47 % des entreprises prévoient d'investir dans le stockage en réseau (NAS) dans le cloud, suivi du stockage objet dans le cloud (43 %). Dans le même temps, les environnements de stockage de données sur site uniquement sont passés de 20 % à 11,9 %. Le principal obstacle à la gestion des données non structurées, cité par 42 % des répondants, est le déplacement des données sans perturber les utilisateurs et les applications.La majorité (65 %) des entreprises prévoient d'investir, ou ont déjà investi, dans la transmission de données non structurées à leurs nouvelles plates-formes d'analyse et de big data. L'objectif principal (43 %) est d'adopter de nouvelles technologies de stockage et de cloud computing sans encourir de pénalités et de coûts de licence supplémentaires.Après la réduction des coûts, le deuxième avantage attendu des migrations de données dans le cloud est l'amélioration de l'accès aux données en libre-service pour les utilisateurs finaux et les services (43 %).Les cas d'utilisation en expansion pour la gestion des données non structurées comprennent la protection des données sensibles (63 %), suivie de la possibilité pour les utilisateurs d'effectuer des recherches et des analyses (41 %) et de l'application de politiques de suppression des données (35 %).", explique Krishna Subramanian, cofondateur, COO et président de Komprise. "."Source : Komprise