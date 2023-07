Un nouveau rapport du spécialiste de l'infrastructure Hitachi Vantara montre que si les technologies telles que l'IA générative suscitent une ruée vers plus de connaissances, d'automatisation et de prévisibilité, elles exercent simultanément une pression sur l'infrastructure déjà limitée et les environnements de cloud hybride sur lesquels elles s'exécutent.L'enquête menée auprès de près de 1 300 cadres et décideurs informatiques montre qu'ils estiment que la moitié du budget informatique est consacrée à l'infrastructure de données. De plus, 61 % d'entre eux se disent déjà dépassés par la quantité de données qu'ils gèrent.La sécurité est également un problème, 69 % des responsables informatiques craignant de ne pas pouvoir détecter une faille à temps pour protéger les données. Un pourcentage inquiétant de 22 % admet que des données importantes ne sont pas sauvegardées. Enfin, 29 % seulement se disent "extrêmement confiants" dans le fait que les employés respectent les politiques de sécurité. Bien que les entreprises privilégient l'informatique dématérialisée, 44 % d'entre elles estiment encore que les systèmes sur site sont plus sûrs.Malgré la collecte d'énormes quantités de données, il n'est pas toujours possible de les utiliser efficacement. Le rapport montre que 25 % des responsables informatiques déclarent que leurs utilisateurs ne savent pas toujours que les données dont ils ont besoin existent déjà. En outre, 80 % d'entre eux affirment que les utilisateurs ne peuvent pas accéder aux données dont ils ont besoin. Les raisons en sont le manque d'intégration et une approche fragmentaire du développement des systèmes au fil des ans.« Pour de nombreuses entreprises, le problème réside en partie dans le fait qu'elles stockent des données sans avoir mis en place la bonne stratégie ou les bons outils d'infrastructure de données. En fait, 75 % des entreprises dans le monde déclarent stocker toutes les données, juste au cas où, alors que la moitié d'entre elles sont " sombres " ou jamais utilisées. En réalité, la modernisation de l'infrastructure passe aujourd'hui par des plates-formes de pointe qui offrent non seulement une rapidité, une fiabilité et une protection accrues des données, mais qui nécessitent également beaucoup moins d'espace et d'énergie, de sorte que les entreprises peuvent tirer davantage de valeur de leurs données tout en réduisant leur empreinte carbone. Les entreprises qui sont proactives aujourd'hui en donnant la priorité à ces domaines critiques auront un avantage significatif sur le marché dans les années à venir », déclare Bharti Patel, vice-président senior de l'ingénierie produit chez Hitachi Vantara.Source : Hitachi Vantara

