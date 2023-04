Are you ready to rock it with #datascience? Club for the Future is partnering with Microsoft’s @Hacking_STEM to show how data science is used to determine a Go/No-Go launch of a Blue Origin New Shepard rocket. Learn more: https://t.co/9JEIKWHgZR #FortheBenefitofEarth #bett2023 pic.twitter.com/iY2w5CIzI1 — Club for the Future (@clubforfuture) March 29, 2023

" demande un tweet de Club for the Future, la fondation exonérée d'impôts fondée et financée par Blue Origin de Jeff Bezos, qui s'associe à Hacking STEM de Microsoft pour montrer comment la science des données est utilisée pour déterminer le lancement Go/No-Go d'une fusée New Shepard de Blue Origin.Il est intéressant de noter qu'alors que le fondateur d'Amazon Jeff Bezos et le PDG de Microsoft Satya Nadella soutiennent largement l'organisation à but non lucratif Code.org et qu'ils se sont joints à d'autres PDG de la technologie pendant l'automne 2022 afin d'inciter les gouverneurs du pays à "", Microsoft et Blue Origin ont choisi d'enseigner aux enfants âgés de 11 à 15 ans de bonnes vieilles compétences en Excel, dans leur mini-cours intitulé "Introduction au processus de la science des données", et non en Python ou en R.", explique Microsoft aux enseignants qui vivent au fond d'une grotte depuis 1985. "".En septembre dernier, Blue Origin s'est engagé à inciter les jeunes à poursuivre des carrières dans les sciences de l'espace, dans le cadre des efforts de l'administration Biden visant à accroître la capacité de l'industrie spatiale à répondre à la demande croissante de main-d'œuvre technique qualifiée.Source : Introduction to the Data Science Process Qu'en pensez-vous ?Partagez-vous l'avis selon lequel le logiciel Excel est un incontournable pour la science des données ?Selon vous, quels pourraient-être les freins à l'apprentissage de la science des données au niveau du collège ou du lycée ?D'après vous, une initiative similaire peut-elle être appliquée au niveau des établissements d'enseignement français ?