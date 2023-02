Le marché des logiciels de Big Data et d'Analytics (BDA) a modérément souffert de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que de l'affaiblissement de l'euro par rapport au dollar, mais cela s'est largement limité à la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Au cours du premier semestre 2022, le marché des BDA de la région EMEA a enregistré une croissance du chiffre d'affaires de 10 % par rapport à l'année précédente en dollars américains, tandis que la croissance en monnaie constante a atteint 19,5 %. D'autre part, le marché des Amériques a connu une croissance de 21 % en dollars américains et en monnaie constante, ce qui représente une légère croissance par rapport au second semestre 2021. Le marché des BDA dans la région Asie/Pacifique, y compris le Japon (APJ), a connu une croissance de 16% en dollars américains et de 23,3% en monnaie constante pour cette période.", déclare Thomas Vavra, vice-président associé d'IDC, European Software Data & Analytics.Selon les prévisions logicielles BDA d'IDC, les dépenses de la région EMEA devraient s'améliorer en 2023, avec une croissance de 15,2 % par rapport à l'année précédente. Elle rattrapera progressivement les Amériques et l'APJ, soit une augmentation de 2 % et 4,5 %, respectivement. En termes de taux de croissance annuel composé (TCAC) sur la période 2022-2026, la région EMEA devrait atteindre 19,1 %, ce qui est un peu plus fort que les Amériques, mais 1,4 % plus faible que l'APJ. Au sein du marché global de la BDA, les outils et plateformes de veille stratégique et d'analyse enregistreront un TCAC de 23,6 % au cours de la période de prévision.Trois facteurs clés influencent l'expansion du marché du big data et de l'analytique : l'importance croissante des données dans l'entreprise moderne, le passage au cloud public et l'essor de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans les applications d'entreprise. Le Worldwide Semiannual Big Data and Analytics Software Tracker® d'IDC mesure et surveille ces dynamiques en suivant les performances commerciales historiques de chaque fournisseur et en fournissant une prévision à cinq ans du développement du secteur.Source : IDCQue pensez-vous de ces prévisions d'IDC ?Trouvez-vous que cette étude est pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ? Pensez-vous investir davantage dans ces solutions à l'avenir ?