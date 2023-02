Le PDG de Palantir affirme que l'Ukraine utilise le logiciel de Palantir pour le "ciblage".La société d'analyse de données Palantir est "responsable de la plupart des opérations de ciblage en Ukraine", a déclaré mercredi son directeur général, Alex Karp, en donnant des précisions sur le travail de la société américaine avec Kiev depuis l'invasion de la Russie l'année dernière.Son logiciel aide l'Ukraine à cibler, par exemple, les chars et l'artillerie, a déclaré un porte-parole de Palantir.Les remarques de M. Karp sont parmi les plus directes à ce jour sur la façon dont Palantir, qui a commencé il y a vingt ans à soutenir les services de renseignement américains, aide l'Ukraine dans son effort de guerre.M. Karp a été le premier chef d'une entreprise mondiale à rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy après l'invasion du pays par la Russie en février 2022. L'entreprise, qui compte parmi ses cofondateurs M. Karp et l'investisseur Peter Thiel, a ouvert un bureau en Ukraine.Le mois dernier, lors d'un événement organisé par Palantir à Davos, en Suisse, le vice-premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov a déclaré que la technologie permettait de suivre en temps réel l'évolution de la guerre.L'Ukraine a compilé des informations sur les mouvements des troupes ennemies dans un système de connaissance de la situation tel que celui de Palantir, sur la base duquel son armée décide d'un plan d'action, a déclaré M. Fedorov.Palantir a commercialisé son logiciel comme un moyen de déterminer rapidement les ressources à déployer, en utilisant des flux de données provenant de satellites et de médias sociaux pour visualiser les positions d'une armée, ou en facilitant l'interrogation de fichiers de données volumineux.Interrogé sur l'intelligence artificielle (IA) capable de générer du contenu de manière autonome, une technologie qui a fait les beaux jours de la Silicon Valley, M. Karp a déclaré qu'il fallait tenir compte de l'éthique avant de déployer un logiciel capable d'agir de manière autonome.", a-t-il déclaré lors d'un événement organisé par Palantir à Palo Alto. "".Palantir a récemment signé un contrat de 75 millions de livres (91,4 millions de dollars) avec le ministère britannique de la Défense.La société vend également des technologies à d'autres agences gouvernementales et entreprises. La société étend son travail avec la société japonaise Sompo Holdings Inc par le biais d'un accord de 50 millions de dollars sur cinq ans annoncé mercredi, qui aidera l'assureur et le prestataire de soins à s'attaquer à des problèmes sociaux tels que le vieillissement, a déclaré son directeur numérique, Albert Chu.Le Japon est un marché "très prioritaire" pour Palantir, notamment dans le domaine de la défense, a déclaré un autre responsable de Palantir, Kevin Kawasaki, dans une interview.Source : Alex Karp, PDG de PalantirQu'en pensez-vous ?