Une nouvelle enquête menée par Rocket Software auprès de plus de 500 professionnels de l'informatique d'entreprise issus de différents secteurs d'activité aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans la région APAC montre que les données d'entreprise sont encore largement non structurées, 81 % des personnes interrogées indiquant qu'au moins une partie de leurs données est considérée comme "obscure".Une fois que les entreprises s'engagent dans la gestion de leurs données, la sécurité devient, à juste titre, la principale préoccupation, mais les personnes interrogées notent d'autres caractéristiques qui amélioreraient considérablement leur gestion de contenu, notamment la possibilité d'appliquer l'automatisation et la rédaction basée sur des règles (complète ou partielle) pour protéger les données sensibles (62 %), la possibilité de gérer les types de contenu indépendamment de leur taille ou de leur origine (61 %), la possibilité d'avoir une vue unique du contenu provenant de plusieurs référentiels, bases de données et systèmes de fichiers disparates (61 %) et la possibilité d'accéder au contenu n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quel appareil (60 %).Parmi les personnes interrogées dans les grandes entreprises de 1 000 à 4 999 employés, 81 % déclarent qu'elles obtiendraient un avantage concurrentiel si les processus actuels de leur entreprise en matière de sécurité de l'information et de conformité pouvaient être automatisés.", explique Chris Wey, président de la modernisation des données chez Rocket Software. "Parmi les autres résultats, 74 % des répondants ont une approche hybride avec des données à la fois en interne et dans le cloud, ce qui signifie que la gestion de contenu doit être compatible avec les systèmes existants. La gestion de contenu doit donc être compatible avec les systèmes existants. 37 % des personnes interrogées déclarent que le fait que les employés sauvegardent du contenu sur des disques partagés ou personnels représente le plus grand défi pour la capacité de leur entreprise à gérer le contenu avec succès.Source : Rocket Software Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?