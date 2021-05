Aider les data scientists à se familiariser avec les concepts de qualité de code et les meilleures pratiques



Aider les data scientists à les adopter facilement, sans leur prendre plus de temps



Cette nouvelle fonctionnalité permet de sensibiliser et d'accompagner les data scientists vers les bonnes pratiques d'écriture du code dans le développement de leurs modèles de machine learning.Les problèmes de maintenabilité et de coûts des corrections des bugs contre lesquels l'industrie logicielle se bat frénétiquement depuis quelques années sont répliqués et amplifiés dans les développements d'intelligence artificielle. Ces derniers sont au cœur d'une jeune révolution technologique en pleine expansion, poussée par des experts en data encore trop peu outillés en matière de contrôle qualité.Cette nouvelle solution a deux objectifs :Ponicode for Data Science est une adaptation au langage Python de la solution originelle plébiscitée par déjà 8000 développeurs. Elle offre aux équipes data une interface visuelle low-code pour créer des fichiers de tests unitaires exhaustifs en quelques clics.Cette approche low-code, appelée « Table driven test approach », permet aux data scientists de voir clairement dans un tableau la liste des tests suggérés, de créer des fichiers de tests conformes et ainsi d'accélérer l'identification de bugs et de régressions. Cette solution permet donc aux ingénieurs de machine learning de consolider leur capacité à catégoriser des défauts issus d'un code inconsistant dans le pré traitement ou l'évaluation du modèle ou encore au moment de son implémentation.Cette annonce s'inscrit dans la continuité de la stratégie de Ponicode d'aider toutes les parties prenantes du code à produire des logiciels d'une grande qualité, plus rapidement, et en conséquence de se concentrer sur les tâches innovatrices, créatrices et à forte valeur ajoutée pour les entreprises.Ponicode souhaite faire de leur solution l'outil incontournable d'une « Software factory » moderne pour les entreprises. La start-up promulgue l'IA comme la solution pour aider les ingénieurs logiciels à rendre leur parcours de code plus agréable, plus efficace et plus homogène. Il est important de faire évoluer les usages du développement informatique pour libérer la créativité et automatiser ce qui peut l'être pour permettre aux entreprises de se concentrer sur la création de valeur.Source : Ponicode Que pensez-vous de la solution « Ponicode for Data Science » ?